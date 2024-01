Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,33 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,33 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,30 EUR nach. Mit einem Wert von 27,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.279 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,09 EUR an. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 6,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 78,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

