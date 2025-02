Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 29,64 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 29,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 916.745 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,47 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,06 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 19.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

