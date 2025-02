Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,56 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,56 EUR nach oben. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.545 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,78 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (23,74 EUR). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 24,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,06 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

