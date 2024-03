Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stabilisiert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,72 EUR.

Mit einem Kurs von 26,72 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,59 EUR aus. Bei 26,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 57.924 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. 9,66 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 74,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,33 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

