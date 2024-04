Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 25,60 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 303.243 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,24 EUR am 01.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2022 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,93 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

