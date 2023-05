Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,76 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 17,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 17,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 140.484 Stück.

Bei einem Wert von 36,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 14,69 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,42 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE