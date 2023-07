Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Dienstagmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 20,80 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 20,80 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,74 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,13 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 883.516 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 37,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

