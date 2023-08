Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 20,58 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 20,58 EUR. Bei 20,63 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 442.369 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 34,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,89 EUR.

Am 26.07.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aktien von Vonovia, Aroundtown, LEG und Co. weiter gefragt: Scharfe Gegenbewegung am Anleihemarkt hilft Immobilienaktien

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment eingefahren

Vonovia-Aktie, TAG-Aktie & Co unter Druck: Pessimistischer Medienbericht über Immobilienbranche drückt Stimmung