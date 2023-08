Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 20,48 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 985.107 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 29,00 EUR. 41,60 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 27,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Am 01.11.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

