Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Vormittag ab

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 31,11 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 31,11 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.779 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 19,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 36,18 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,32 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,87 EUR je Aktie belaufen.

