Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 28,37 EUR.

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 28,37 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,00 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.506.955 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 46,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,65 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,22 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

