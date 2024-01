Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,54 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 27,54 EUR. Bei 27,60 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 571.489 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 29,09 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,55 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,36 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

