Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 27,55 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,55 EUR. Bei 27,62 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.208.635 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 29,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,57 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten