Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 26,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 26,20 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 290.075 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 11,83 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 29.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,72 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,908 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

