Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Nachmittag

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,13 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 26,13 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,32 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 455.624 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 10,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 41,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,908 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,82 EUR an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

