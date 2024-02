Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,32 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,32 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,27 EUR. Bei 26,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.917 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 29.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 72,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,908 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie dennoch fester: Streit um Millionen-Bußgeld gegen Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen geht weiter

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Dienstagshandels