Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag gefragt

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,24 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 27,24 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 27,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 275.012 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 43,94 Prozent sinken.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

