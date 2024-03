Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 27,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 27,02 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,04 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.350 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 7,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,49 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,33 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

