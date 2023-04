Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) springt am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Vonovia 19,35 EUR

4,76% Charts

News

Analysen

Um 09:07 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 19,53 EUR nach oben. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,67 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 19,35 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 767.656 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 49,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 27,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,62 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 0,775 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia, TAG Immobilien, Aroundtown & Co.: Immobilien-Aktien nach US-Inflationsdaten weit im Plus

Aroundtown, TAG Immobilien, Vonovia & Co.: Immobilien-Aktien weiter im Abwärtssog

Vonovia-Aktie dreht ins Minus: Barclays stuft Vonovia herab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE