Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Freitagmittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 25,76 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 25,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322.839 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 36,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,66 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

