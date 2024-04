Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,24 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.929 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 57,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,93 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

