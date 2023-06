Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 17,18 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 17,18 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 16,95 EUR. Bei 17,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.626.582 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,07 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 12,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,11 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Am 02.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

