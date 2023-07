Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 21,06 EUR nach oben.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 21,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.018.103 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2022 auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 57,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 37,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,89 EUR aus.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 02.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

