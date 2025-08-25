Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 28,54 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,54 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 344.397 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 18,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 15,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 2,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

