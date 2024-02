Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 26,29 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 26,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 26,31 EUR. Bei 25,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 253.381 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 29,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 10,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 41,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,908 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,82 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

