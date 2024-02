Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,99 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 25,99 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,96 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.951 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,74 Prozent. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 41,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,908 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

