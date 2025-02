Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,84 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,84 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,88 EUR zu. Mit einem Wert von 29,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 708.143 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 23,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,44 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,06 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

