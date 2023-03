Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Vormittag ab

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 16,66 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 16,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,45 EUR. Bisher wurden heute 549.658 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 41,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.03.2023 (16,42 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 1,43 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,40 EUR an.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

