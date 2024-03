Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,26 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 27,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 621.875 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. 7,48 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 43,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,68 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 2,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

