Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 27,31 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 27,31 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.310 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 7,29 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2022 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,68 EUR an.

Am 14.03.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie vermeldet.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

