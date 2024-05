Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 27,78 EUR nach.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,78 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,68 EUR. Bei 27,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 362.866 Stück.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,75 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,54 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.08.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

