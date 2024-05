Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 27,91 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 27,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,90 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 790.810 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 16,24 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,81 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

