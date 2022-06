Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Montagvormittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 54.108 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 16.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,88 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,43 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,55 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent auf 761,41 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 581,95 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie im Plus: Stifel startet Vonovia mit "Hold"

Immobilienaktien: Welche Immo-Aktien jetzt ein klarer Kauf sind

Vonovia-Aktie, LEG-Aktie & Co. im Erholungsmodus: Immobilienwerte setzen nach Kurseinbruch zur Stabilisierung an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE