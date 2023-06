Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 17,46 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 17,46 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 723.888 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 89,92 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,11 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Hot Stocks heute: Apple-Short-Trade - Vonovia: Tiefere Kurse zeichnen sich ab

Aktien von Vonovia, Aroundtown und Co. verlustreich: Immobilienwerte leiden vor Powell-Rede unter Zinssorgen

Deutsche Wohnen-Aktie fester: Anteilseigner von Deutsche Wohnen gegen Sonderprüfung eines Milliardenkredits an Vonovia