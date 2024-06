Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 26,27 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,53 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 373.373 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,91 EUR am 29.06.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 35,63 Prozent sinken.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,32 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 02.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus