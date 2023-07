Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 21,47 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 21,47 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,58 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 968.970 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 35,25 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 28,88 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

