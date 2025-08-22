Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 28,83 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 28,83 EUR zu. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,91 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 518.933 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 17,69 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Mit Abgaben von 16,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,10 EUR je Aktie.

