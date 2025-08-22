Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Vonovia SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,62 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 28,62 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,53 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,66 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.588 Stück gehandelt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,80 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Vonovia SE-Aktie Buy

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

Immobilienwerte im Fokus: Aktien von Vonovia & Co. gefragt