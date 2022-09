Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 21,42 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,79 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 686.263 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 50,29 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 21,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,92 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,25 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vor.

Am 04.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

