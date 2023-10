Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 20,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 20,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,42 EUR. Bisher wurden heute 116.166 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,80 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,42 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.11.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

