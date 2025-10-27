Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verliert am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,45 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,45 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 817.497 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Gewinne von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 14,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

