Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,10 EUR.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 25,17 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.714 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,42 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 64,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,39 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im DAX

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren