Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag billiger

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 21,68 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 612.382 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 55,69 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,59 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,71 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

