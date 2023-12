Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag im Plus

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,58 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 28,58 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 28,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 614.192 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 29,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 87,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,65 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

