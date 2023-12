Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag im Aufwind

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 28,46 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 28,46 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,36 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.736 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 29,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,65 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

