Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag ins Minus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,07 EUR abwärts.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 30,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,10 EUR. Zuletzt wechselten 413.865 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 11,38 Prozent niedriger. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 26,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,06 EUR aus.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,72 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

