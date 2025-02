Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 29,93 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 29,93 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.399 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 11,79 Prozent niedriger. Bei 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 20,68 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 35,06 EUR.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren