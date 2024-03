Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Donnerstagnachmittag nach

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,19 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 27,19 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,89 EUR. Bei 27,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 915.177 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,76 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.03.2023 bei 15,30 EUR. Abschläge von 43,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,61 EUR je Aktie.

