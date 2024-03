Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,39 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.739 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 6,97 Prozent zulegen. Am 30.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 44,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,68 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

