Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 28,55 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 28,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,99 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 402.429 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 5,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 75,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von -2,47 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 02.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

